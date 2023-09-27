Військовий облік для жінок: у МОЗ розповіли нюанси

З 1 жовтня на військовий облік повинні стати жінки-медики та жінки-фармацевти віком від 18 до 60 років. Зокрема, це стосується лікарів, стоматологів, акушерів, медичних сестер, фармацевтів та провізорів, наукових співробітників, керівників підрозділів в охороні здоровʼя тощо.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ у Facebook. Зазначили, що військовий облік для таких жінок обов'язковий понад 30 років

Ця норма не нова та діє ще з 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебуває на військовому обліку. Проте, на жаль, весь цей час норма щодо постановки на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала не досконало, через що частина медиків в ньому не врахована, йшлося в повідомленні.

Для того, щоб стати на військовий облік жінки матимуть три роки – до 31 грудня 2026 року. Проте з січня 2023 року студентки медичних або фармацевтичних спеціальностей будуть ставати на облік після закінчення навчання. Зокрема, закладів освіти подаватиме списки випускниць до ТЦК та СП за два місяці до завершення навчання.

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Наголосили, що постановка на облік не дорівнюватиме мобілізації. Адже облік потрібен лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в Україні.

Крім цього, на жінок, які стануть на військовий облік, не очікується жодних змін у виїзді за кордон.

Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон незалежно від того, перебуває вона на військовому обліку чи ні (наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади), додали в МОЗ.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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