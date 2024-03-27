Воины 36-й бригады двумя бомбами JDAM/AASM уничтожили командный пункт россиян на левобережье Херсонщины (видео)

Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского ударили по командному пункту россиян на левом берегу Херсонской области. Бойцы работали по врагу с JDAM/AASM.

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Как сообщает сообщество In Factum в Телеграм-канале, произошел удар двумя бомбами JDAM/AASM по командному пункту россиян в поселке Любимовка Херсонской области (Каховский район).

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Отмечается, что операторы дронов обнаружили скопление вражеской пехоты возле двухэтажного здания. Там же находился командир врага и охранники, приставленные у ворот. В какой-то момент русские солдаты вошли в подвал. К зданию подъехала "буханка", что указывало на то, что здесь размещается командно-наблюдательный пункт оккупантов.

По зданию был нанесен удар корригируемыми авиационными бомбами семейства AASM. Командный пункт врага снесен под фундамент.

Напомним, на днях тактическая группа 12-й бригады "Азов" на Кременском направлении уничтожила большое количество вражеских боевиков и несколько десятков единиц их техники.

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