Воїни 36 бригади двома бомбами JDAM/AASM знищили командний пункт росіян на лівобережжі Херсонщини (відео)
Воїни 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по командному пункту росіян на лівому березі Херсонської області. Бійці працювали по ворогу з JDAM/AASM.
Як повідомляє спільнота In Factum у Телеграм-каналі, стався удар двома бомбами JDAM/AASM по командному пункту росіян у селищі Любимівка Херсонської області (Каховський район).
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Зазначається, що оператори дронів виявили скупчення ворожої піхоти біля двоповерхової будівлі. Там же знаходився командир ворога та охоронці, яких приставили біля воріт. У якийсь момент російські солдати зайшли у підвал. До будівлі під'їхала "буханка", що вказувало на те, що тут розміщується командно-спостережний пункт окупантів.
По будівлі було завдано удару корегованими авіаційними бомбами сімейства AASM. Командний пункт ворога знесено під фундамент.
Нагадаємо, днями тактична група 12-ї бригади "Азов" на Кремінському напрямку знищила значну кількість ворожих бойовиків та кілька десятків одиниць їхньої техніки.
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