Возле Испании затонуло российское судно, следовавшее в Сирию за оружием

Российское грузовое судно "Урса Майор" затонуло в Средиземном море между испанским городом Агилас и алжирским Ораном после взрыва на борту.

Об этом сообщает испанское издание La Verdad.

14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены испанской морской спасательной службой, в то время как двое остались пропавшими без вести.

По информации источников издания, взрыв на судне произошел около 12:30 в понедельник, после чего оно начало крениться. Район инцидента был обозначен как опасный для судоходства до прибытия российского военного корабля, взявшего на себя руководство операцией.

К спасательным работам привлекли несколько находившихся поблизости рыболовных судов, а впоследствии – специалистов морской спасательной службы Испании.

Официально "Урса Майор" следовало транзитом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Судно отправилось 11 декабря и должно было прибыть 22 января. Капитан заявил, что корабль перевозил пустые контейнеры.

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Однако, по данным российского издания Медиазона со ссылкой на OSINT-аналитиков, в Средиземное море недавно вошли пять российских грузовых кораблей: три военных десантных и два сухогруза компании "Оборонлогистика".

Суда "Спарта" и "Урса Майор" на протяжении многих лет использовались для поставки военных грузов на так называемом "Сирийском экспрессе", обеспечивающем российские войска в Сирии.

Аналитики предполагают, что эти корабли могли быть вовлечены в эвакуацию российских баз в Тартусе и Хмеймиме.

В прессрелизе "Оборонлогистики" отмечалось, что "Урса Майор" отправилось на Дальний Восток с большим грузом для реализации государственных проектов, включая расширение портовой инфраструктуры и развитие Северного морского пути. На борту якобы находились портовые краны весом 380 тонн и люковые крышки для новых ледоколов.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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