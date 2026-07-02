Возможны головные боли и слабость: прогноз магнитных бурь на 2 июля

Магнитные бури могут влиять не только на работу техники, но и на самочувствие людей. В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые жалуются на головную боль, усталость, раздражительность и перепады артериального давления.

Уровень активности оценивают по планетарному К-индексу по шкале от 0 до 9. Если показатель достигает 5 и более, магнитную бурю считают сильной. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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2 июля ожидается понижение геомагнитной активности к К-индексу 4. Такой показатель соответствует буре средней интенсивности (желтый уровень). В то же время специалисты отмечают, что прогнозы могут меняться. Данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому следует следить за актуальной информацией.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают по причине мощных вспышек и выбросов плазмы на Солнце. В ходе таких процессов в космос попадает большое количество заряженных частиц — протонов и электронов. Достигнув магнитного поля Земли, они вызывают геомагнитные возмущения.

Интенсивность бур определяют по К-индексу. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми или умеренными и, как правило, остаются незаметными. Если индекс достигает 5 и выше, говорят о сильной магнитной буре, которая может оказывать влияние на работу спутниковой связи, навигационных систем, радиосвязи и отдельных электронных сервисов. Во время бурь уровня 7–8 в некоторых регионах можно наблюдать полярное сияние.

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Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Во время геомагнитных возмущений отдельные люди могут чувствовать:

головные боли;

усталость и сонливость;

раздражительность;

стресс;

перепады АД.

Научные исследования по воздействию магнитных бурь на здоровье продолжаются, однако людям с хроническими заболеваниями рекомендуют внимательнее следить за своим самочувствием в такие дни.

Как облегчить состояние

Специалисты советуют в период повышенной солнечной активности:

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

пить достаточное количество воды;

отдавать предпочтение легкой и сбалансированной пище;

ограничить употребление алкоголя, жирной пищи и избыточного кофе;

больше времени проводить на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

поддерживать умеренную физическую активность;

минимизировать стрессовые ситуации;

людям с хроническими заболеваниями иметь под рукой необходимые медикаменты и выполнять рекомендации врача.

Для улучшения самочувствия также могут быть полезны контрастный душ утром и теплая расслабляющая ванна вечером.

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