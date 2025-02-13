Возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно - Трамп

Экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 маловероятно. Трамп намекнул, что Украина может быть вынуждена уступить часть территорий, чтобы прекратить войну.

Об этом сообщает The Washington Post. По информации издания, Он отметил, что не считает реальным возвращение всех оккупированных Россией территорий.

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"Мне так кажется… Я не выражаю свое мнение, но много читал об этом, и многие считают, что это маловероятно".

"Думаю, часть этих территорий вернется. Да, кое-что вернется".

Новый министр обороны США Пит Гегсет ранее заявил, что восстановление границ Украины по состоянию на 2014 год не является реалистичной целью. Он также отметил, что членство Украины в НАТО не рассматривается как возможный вариант мирного урегулирования.

Кроме того, Трамп сообщил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Напомним, Трамп выдвинул Путину Ультиматум.

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