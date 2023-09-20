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Врачи назвали семь вещей, которые категорически нельзя делать во время беременности

Цихоцкая Мария

Врачи назвали семь вещей, которые категорически нельзя делать во время беременности

Беременность – особый период в жизни женщины, когда она особенно внимательно относится к своему здоровью, а некоторые вещи вообще запрещено делать. Обратите внимание на особо опасные для беременных действия.

Об этом пишет Время Действий.

1. Употребление алкоголя и курение может привести к развитию у младенца синдрома "алкогольного плода". Токсичные вещества могут увеличить риск неврологических и физических проблем.

2. Незащищенные половые отношения, без использования презервативов и противозачаточных средств, могут привести к заражению будущей матери венерическими болезнями, что может отрицательно повлиять на развитие плода.

3. Нездоровое питание, включающее чипсы и газировку, может привести к серьезным проблемам и даже выкидышу. Важно соблюдать здоровое питание во время беременности.

4. Самолечение рискованно, поскольку некоторые лекарства могут быть агрессивными к плоду. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем принимать какие-либо лекарства.

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5. Стресс и депрессия могут отрицательно повлиять на здоровье новорожденного, поэтому важно избегать чрезмерного нервного напряжения во время беременности.

6. Физические нагрузки должны быть согласованы с тренером и врачом, поскольку неконтролируемая активность может оказаться вредной.

7. Посещение саун и бань во время беременности следует ограничить, поскольку перегревание может нанести вред плоду.

Напомним, мы уже писали, как рассчитать фертильность.

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