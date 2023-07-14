Враг ночью атаковал Украину "шахедами", есть попадания в Кривом Роге (фото)
Этой ночью, 14 июля, враг применил беспилотники Shahed для атак по Украине. Большинство ударов пришлось по Днепропетровской области.
Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, силы противовоздушной обороны сбили 6 "Шахедов", однако "ликвидировать все воздушные цели не удалось".
"Попадания – в Кривом Роге. Повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Пострадала спецтехника. Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", – сообщил председатель ОВА.
Мэр Кривого года Александр Вилкул в Телеграм-канале сообщил, что во время удара дрона по предприятию было уничтожено админздание, бокс для хранения техники, 7 единиц автотранспорта, повреждены 3 административных здания.
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"Также есть попадание в одноэтажное административное здание и боксы для хранения техники. Пожары ликвидированы. Ранен один человек 1967 года рождения, садовые участки туловища. Ему предоставлена вся необходимая медицинская помощь", — добавил он.
По информации Вилкула, в результате атаки выбиты окна в нескольких десятках многоквартирных и частных домов, в 5 больницах и 4 школах.
"Коммунальные службы уже работают", – добавил мэр города.
Командование Воздушных сил сообщает, что враг этой ночью использовал 17 дронов-камикадзе для атак. Силы ПВО в южных и восточных областях уничтожили 16 беспилотников врага. Также были ликвидированы 7 разведывательных БПЛА врага.
Напомним, ночью 13 июля российские боевики атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed". Были уничтожены десятки воздушных целей.
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