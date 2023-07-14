Ворог уночі атакував Україну ''шахедами'', є влучання у Кривому Розі (фото)

Цієї ночі, 14 липня, ворог застосував безпілотники Shahed для атак по Україні. Більшість ударів прийшлася по Дніпропетровській області.

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, сили протиповітряної оборони збили 6 "Шахедів", однак "ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося".

"Влучання – у Кривому Розі. Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", – повідомив голова ОВА.

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Мер Кривого року Олександр Вілкул у Телеграм-каналі повідомив, що під час удару дрона по підприємству була знищена адмінбудівля, бокс для зберігання техніки, 7 одиниць автотранспорту, пошкоджено 3 адміністративні будівлі.

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"Також є влучання в одноповерхову адміністративну будівлю та бокси для зберігання техніки. Пожежі ліквідовані. Поранена одна особа 1967 року народження, садна ділянки тулуба. Йому надана вся необхідна медична допомога", – додав він.

За інформацією Вілкула, також унаслідок атаки вибиті вікна в декількох десятках багатоквартирних та приватних будинків, в 5 лікарнях та 4 школах.

"Комунальні служби вже працюють", – додав мер міста.

Командування Повітряних сил повідомляє, що ворог цієї ночі використав 17 дронів-камікадзе для атак. Сили ППО у південних та східних областях знищили 16 безпілотників ворога. Також було ліквідовано 7 розвідувальних БПЛА ворога.

Нагадаємо, уночі 13 липня російські бойовики атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed". Було знищено десятки повітряних цілей.

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