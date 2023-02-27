"Все везде и сразу": почему стоит посмотреть фильм-победитель премии Гильдии киноактеров США

В Лос-Анджелесе состоялась 29-я премия Гильдии киноактеров США (SAG Awards), где триумфатором стала картина Дэна Квана и Дэниела Шайнерта "Все везде и сразу". Лента забрала награды в четырех основных номинациях: "Лучший актерский состав", "Лучшая женская роль", "Лучший актер второго плана" и "Лучшая актриса второго плана". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Дуэт Дэниелов (Дениел Кван и Дэниел Шайнерт, авторы фильма "Человек-Швейцарский нож") в своем новом фильме объединяют самые популярные голливудские тренды вроде Мультивселений с проникновенной семейной историей. "Все везде и сразу" – это микс жанров, где фантастика, фильмы о мастерах кунг-фу, комедия и даже драма соединились самым причудливым образом, из-за чего фильм занял довольно уникальную нишу, когда почти каждый зритель в разных возрастных категориях сможет найти что-то для себя. .

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Сюжет фильма

Эвелин родилась в Китае, а ныне живет с семьей в Америке. Пожилой папа, муж и дочь – вот о ком она всегда заботится в первую очередь. Вместе с тем пристального внимания женщины нуждаются в всяческих квитанциях за оплату счетов. Борьба с упрямой работницей налоговой в разгаре. Вдруг Эвелин попадает в параллельную действительность. Оказывается, что существует бесконечное количество измерений и в каждом женщина представляет собой разного человека.

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Путешествуя по мирам, она может впитать в себя множество воспоминаний, умений и навыков. От каждой последующей своей вариации Эвелин учится чему-то крайне необходимому в реальном мире. Итак, если повезет, она решит свои проблемы как во Вселенной, так и в семье. Да и с налогами разберется, если совсем повезет.

Актеры фильма "Все везде и сразу"

Мишель Ео - Эвелин

Джейми Ли Кертис - Дейрдра Бобейрдр

Стефани Сюй – Джой Вонг, Джобу Тупаки.

Джонатан Ке Кван.

Джеймс Хонг — Гон.

Талли Медель.

Одри Василевски - офицер из Альфа-мира

Отзывы и оценка критиков

Фильм собрал 97% положительных рецензий критиков на Rotten Tomatoes. На Metacritic средняя оценка составляет 82/100. Согласно рецензии Майкла О'Салливана в The Washington Post, "С одной стороны, – это увлекательная прогулка на американских горках научно-фантастической чепухи. С другой стороны, это семейная драма между поколениями матери и дочери, которая маскируется под философскую диссертацию о природе бытия – с боевыми искусствами […] Забудьте "Доктора Стрэнджа в мультивселенной безумия". Этот фильм придает новое значение словам "странный" и "безумие"".

Как писал Брайан Лоури для CNN, трейлеры готовили к постоянному действию, но зрители должны смириться с неторопливым темпом в начале. Но когда сюжет разгоняется, его подлинный триумф заключается в монтаже и актерской игре, которая должна переключаться от нормальности к абсурду.

Трейлер "Все везде и сразу" на украинском

Напомним, UAportal рассказал о 7 известных актерах, которых сменила пластическая хирургия. Звезды легли под нож хирурга и далеко не каждый из них остался доволен результатом.

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