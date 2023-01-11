Всемирный день дочери 2023: трогательные поздравления и оригинальные картинки

12 января отмечают Всемирный день дочери. В этот день народы показывают ценность дочерей в их жизни. Хотя в Украине это неофициальный праздник, за последние годы он приобрел широкую популярность. Поздравления в стихах и прозе помогают показать свою любовь дочерям и напомнить об их особой роли в жизни родителей.

День дочери: приветствие в прозе

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Знай, сколько бы лет тебе ни исполнилось, ты всегда останешься любимой дочкой! Всей душой хочется, чтобы ты оставалась красивой, жизнерадостной и счастливой! Берегла себя и всегда была здорова!

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Наша красавица, пусть твоя жизнь будет полна приятных девичьих сюрпризов. Пусть тебя окружают только светлые и искренние люди. Пусть солнце ежедневно озаряет тебе путь в светлое будущее, а верный путь стелется тебе под ноги. Помни, что мы всегда рядом, а наши двери и объятия всегда открыты для тебя. Очень любим тебя и поздравляем с Днем дочери!

Видео дня

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Доченька, поздравляю с праздником! Искренности и любви, чтобы у тебя получалось все, что ты будешь думать. Желаю тебе верных друзей и близких любящих людей рядом. Пусть с тобой по жизни рука об руку идет вернейший спутник! Будь счастлива и делай счастливыми близких и родных людей! Будь окутана любовью и желанна. С Днем дочери!

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Дорогая наша девочка, поздравляем тебя с этим днем! Ты наше счастье, гордость и любовь! Пусть каждый новый день приносит улыбки, достижения и хорошие люди. Будь счастлива!

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Поздравляю с днем дочери! Желаю теплоты, уюта, заботы в душе, в семье. Желаю много положительных чувств и моментов. Желаю кайфовать от жизни, получать удовольствие. Желаю путешествовать и познавать мир.

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Поздравляю с Днем дочери. Желаю искренне любить и ценить все, что имеешь в жизни. Желаю уважать родителей и всем сердцем быть открытым для счастья! Желаю девичьей красоты и большой удачи на каждом шагу! Будь самой замечательной дочерью на свете.

День дочери: поздравления в стихах

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Тебя сегодня, дочка, спешу я поздравлять,

Мои же пожелания будь добра принять.

Тебе желаю, милая, счастья и добра,

Чтоб красивой, доброй ты всегда была,

Чтоб тебя любили и ты могла любить,

Теплоту чтоб в сердце ты могла хранить,

Ты уже большая, доченька моя,

Но люблю тебя я также, также, как всегда.

***

Поздравления шлю сегодня

Я с Днем дочери, родная,

Ты — подарок мне от Бога,

Будь счастливой, умоляю.

Пусть судьба тебе подарит

Много радостных мгновений,

Ждет тебя побед пусть много,

Достижений и свершений.

***

Поздравляем доченька тебя,

Тобой дорожит вся наша семья,

Мы любим тебя и очень гордимся,

Ни капли в тебе — не усомнимся!

Оставайся весёлой и лучезарной,

Девушкой милой и очень шикарной.

Будь женственной дочка и озорной,

Успех, чтобы ждал в жизни большой!

***

Живи, дочурка, ярко и легко,

Чтоб сердце открывалось новому,

И если цель твоя уж очень высоко,

То не страшилась труду сложному!

Будь в себе уверенна! Ведь чудо — ты!

В тебе полно и силы, и задора,

Сможешь воплотить все свои мечты

Без суеты и пустого разговора!

***

Хорошо, когда есть дочка,

Это каждый подтвердит.

Она весело хохочет,

Маме помогать спешит.

Эти добрые глазёнки,

Звонкий серебристый смех

Златых кладов стоят стольких,

Что не сосчитать их всех.

Хорошо когда есть дочка

!Пусть не устаёт шалить,

Но такого ангелочка

Невозможно заменить!

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