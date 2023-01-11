Всесвітній день доньки 2023: зворушливі привітання та оригінальні картинки

12 січня відзначають Всесвітній день доньки. В цей день всі народи показують цінність доньок у їхньому житті. Хоча в Україні це неофіційне свято, за останні роки воно набуло широкої популярності. Привітання у віршах та прозі допомагають показати свою любов донечкам та нагадати про їх особливу роль в житті батьків.

День доньки: привітання у прозі

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Знай, скільки б років тобі не виповнилося, ти завжди залишишся найулюбленішою донечкою! Всією душею хочеться, щоб ти залишалася красивою, життєрадісною і щасливою! Берегла себе і завжди була здорова!

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Наша красуне, нехай твоє життя буде сповнене приємних дівочих сюрпризів. Хай тебе оточують лише світлі та щирі люди. Нехай сонце щодня осяює тобі шлях у світле майбутнє, а вірна дорога стелиться тобі під ноги. Пам’ятай, що ми завжди поруч, а наші двері та обійми завжди відкриті для тебе. Дуже любимо тебе і вітаємо зі Днем доньки!

Відео дня

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Донечка, вітаю зі святом! Щирості і любові, щоб у тебе виходило все, що ти будеш думати зробити. Бажаю тобі вірних друзів і близьких люблячих людей поруч. Нехай з тобою по життю рука об руку йде найвірніший супутник! Будь щаслива і роби щасливими близьких і рідних людей! Будь окутана любов’ю і бажана. З Днем дочки!

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Дорога наша дівчинка, вітаємо тебе з цим днем! Ти наше щастя, гордість і любов! Нехай кожен новий день приносить посмішки, досягнення і хороших людей. Будь щаслива!

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Вітаю з днем дочки! Бажаю теплоти, затишку, турботи в душі, в сім'ї. Бажаю багато позитивних емоцій і моментів. Бажаю кайфувати від життя, отримувати задоволення. Бажаю подорожувати і пізнавати світ.

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Вітаю з Днем дочки. Бажаю щиро любити і цінувати все, що маєш в житті. Бажаю поважати батьків і всім серцем бути відкритою для щастя! Бажаю дівочої краси і великої удачі на кожному кроці! Будь самою чудовою дочкою на світі.

День доньки: привітання у віршах

***

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе, щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

***

Зі святом я тебе вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя!

***

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

***

Тобі, моя доню, тобі

Всі помисли наші та мрії.

І серце наше назавжди,

Любов, піклування, надії.

Цвіти, моя доню, цвіти,

Хай ангел хоронить від злого,

Для тебе відкриті світи

Молися Всевишньому Богу.

Рости, наша доню, рости

На радість, на щастя, на втіху.

Стежинку свою віднайди

І плач завжди тільки від сміху.

***

Донечка рідна, тебе я вітаю,

І найсвітлішого в долі бажаю!

Вірних доріг та досягнень великих,

Світлих дверей у майбутнє відкритих!

Будь, моя люба, красива, здорова,

Щастя міцного та доброго слова.

Рідних людей, кращих друзів навколо,

Завжди приємного рідного кола!

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