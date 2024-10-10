Встретите старость вместе: какие породы кошек живут дольше всего

Международная группа исследователей выяснила, почему одни породы кошек живут дольше других. Как оказалось, продолжительность жизни пушистых любимцев зависит от ряда факторов, включая породу, пол, вес и образ жизни.

По результатам масштабного исследования, проведенного учеными из Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания) и Национального университета Чун Хсин (Тайвань), дольше всего живут бирманские кошки – в среднем 14,4 года. А кратчайшая продолжительность жизни характерна для сфинксов – около 6,7 лет.

Бирманская кошка – лидер среди долгожителей

Бирманская кошка. Источник: flickr.com

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Ученые связывают разницу в продолжительности жизни кошек разных пород с генетическими особенностями. Чистокровные породы более подвержены наследственным заболеваниям, таким как болезни сердца, глаз и мышц. Именно эти заболевания часто становятся причиной ранней смерти.

Продолжительность жизни кошек. Источник: journals.sagepub.com

Кроме того, на продолжительность жизни кошек влияют такие факторы, как пол, вес и образ жизни. Самцы кошек, как правило, живут короче самок из-за повышенного риска травм и заболеваний мочевыводящих путей. Ожирение также значительно сокращает продолжительность жизни пушистых питомцев.

Какова средняя продолжительность жизни кошек:

бирманская – 14,4 года;

метисы – 11,9 года;

сиамский – 11,7 года;

персидская – 10,9 года;

регдол – 10,3 года;

норвежская лесная – 10 лет;

мейн-кун – 9,7 лет;

русская и русская голубая – 9,65 года;

британская голубая и британская длинношерстная – 9,6 года;

бенгальский – 8,5 лет.

Исследователи отмечают, что полученные результаты помогут ветеринарам и владельцам кошек лучше понимать потребности своих любимцев и обеспечить им более долгую и здоровую жизнь. Благодаря этому исследованию можно будет разработать более эффективные программы профилактики заболеваний и улучшения качества жизни кошек разных пород.

Напомним, в Румынии объявили о новой породе кошек, получивших название трансильванских.

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