Зустрінете старість разом: які породи кішок живуть найдовше

Міжнародна група дослідників з’ясувала, чому одні породи кішок живуть довше за інші. Як виявилося, тривалість життя пухнастих улюбленців залежить від низки факторів, включаючи породу, стать, вагу та спосіб життя.

За результатами масштабного дослідження, проведеного вченими з Королівського ветеринарного коледжу (Велика Британія) та Національного університету Чун Хсін (Тайвань), найдовше живуть бірманські кішки – в середньому 14,4 року. А найкоротша тривалість життя характерна для сфінксів – близько 6,7 року.

Бірманська кішка – лідер серед довгожителів

Бірманська кішка. Джерело: flickr.com

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Вчені пов’язують різницю в тривалості життя кішок різних порід з генетичними особливостями. Чистокровні породи більш схильні до спадкових захворювань, таких як хвороби серця, очей та м’язів. Саме ці захворювання часто стають причиною ранньої смерті.

Тривалість життя котів. Джерело: journals.sagepub.com

Крім того, на тривалість життя кішок впливають такі фактори, як стать, вага та спосіб життя. Самці кішок, як правило, живуть коротше за самок через підвищений ризик травм та захворювань сечовивідних шляхів. Ожиріння також значно скорочує тривалість життя пухнастих улюбленців.

Яка середня тривалість життя котів:

бірманська – 14,4 року;

метиси – 11,9 року;

сіамська – 11,7 року;

перська – 10,9 року;

регдол – 10,3 року;

норвезька лісова – 10 років;

мейн-кун – 9,7 року;

російська і російська блакитна – 9,65 року;

британська блакитна і британська довгошерста – 9,6 року;

бенгальська – 8,5 років.

Дослідники зазначають, що отримані результати допоможуть ветеринарам та власникам кішок краще розуміти потреби своїх улюбленців та забезпечити їм довше та здоровіше життя. Завдяки цьому дослідженню можна буде розробити більш ефективні програми профілактики захворювань та покращення якості життя кішок різних порід.

Нагадаємо, у Румунії оголосили про нову породу котів, які отримали назву трансильванські.

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