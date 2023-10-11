ВСУ под Бахмутом уничтожили 'Урал' с 30 оккупантами и не только (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Бахмутском направлении.

Там группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр уничтожили ряд техники оккупантов. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

"Бахмутское направление. Горячий участок фронта. Работает группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские военные уничтожили "Урал" с 30 россиянами, поразили САУ 2С7 "Пион", а также ликвидировали еще два "Урала" и "Буханку".

На видео можно увидеть взрывную работу бойцов. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее украинская разведка раскрыла детали спецоперации "Барыня", в результате которой российский офицер выманил в плен 11 российских солдат.

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