ЗСУ під Бахмутом знищили 'Урал' з 30-ма окупантами і не тільки (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Бахмутському напрямку.

Там група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр знищили низку техніки окупантів. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

"Бахмутський напрямок. Гаряча ділянка фронту. Працює група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українські військові знищили "Урал" з 30-ма росіянами, уразили САУ 2С7 "Піон", а також ліквідували ще два "Урала" та "Буханку".

На відео можна побачити вибухову роботу бійців. Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше українська розвідка розкрила деталі спецоперації "Бариня", унаслідок якої російський офіцер виманив у полон 11 російських солдатів.

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