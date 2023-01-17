ВСУ показали, как работают по оккупантам из ОТРК "Гром-1" (видео)
В сети появилось видео, на котором показано, как наши бойцы отработали по враждебным целям из украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-1".
Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. Локация съемки не сообщается.
Так, на видео оператор показал как ночью смотрится залп 3 снарядов ОТРК "Гром-1" с интервалом в 3 секунды по враждебным позициям.
Что известно об ОТРК Гримм
Гром (или ОТРК "Сапсан") – это украинский оперативно-тактический ракетный комплекс, находящийся на стадии разработки конструкторским бюро "Южное". Разрабатывается с 2013 года на базе предварительных разработок по проектам "Борисфен" и БФРК "Сапсан".
С 1994 г. в Днепре была разработана идея создания оперативно-тактической ракеты для своей армии с дальностью до 500 км. Тогда эта разработка называлась "Борисфен" и считалось, что она должна была заменить устаревшие ракеты, полученные украинской армией в наследство от советской армии.
Утверждалось, что новый комплекс – высокоточное оружие нового поколения, способное обеспечить создание надежного щита неядерного сдерживания, как для самой Украины, так и для любого государства. Комплекс построен на базе твердотопливной баллистической ракеты. Радиус действия заявлен в 280 км, озвучена возможность создания версии с радиусом до 500 км.
Проект комплекса был разработан в 2013 году, а в буклетах, которые выставлялись на международных выставках вооружений, оперативно-тактический ракетный комплекс назвали "Гром".
Завершение первой очереди испытаний было запланировано на осень 2016 года. 1 декабря 2016 года было опубликовано сообщение об успешных запусках тактических ракет "Гром" и зенитных ракет "Днепр" на полигоне на юге Украины.
12 апреля 2017 года генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев сообщил, что комплекс "Гром" находится на стадии окончательного доведения ракеты.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме.
- Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.
- Кассетная боевая часть снабжена осколочно-фугасными боевыми элементами.
Расчетная площадь поражения ракеты при использовании осколочно-фугасного – более 10 000 квадратных метров, а кассетного заряда – 2–3 гектара.
Ряд источников утверждает, что дальность в 280 км является формальным ограничением для экспортной версии ракеты, а для нужд собственной армии дальность стрельбы комплекса может быть увеличена до 450-500 км.
Полет ракеты может происходить не только по прогнозируемой баллистической траектории, но и по аэробалистической. При такой траектории она совершает непредсказуемые "прыжки", уклоняясь от противоракет противника. Это должно помогать в преодолении системы противовоздушной обороны врага любой сложности. Подобные свойства обладают и ракетами ОТРК "Искандер".
Оптимальным вариантом структурного построения подразделений, оснащенных оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром", стали батареи из 2-3 самоходных пусковых установок и передвижного командного пункта.
Ракета, которая планируется использовать в ОТРК "Гром", разрабатывалась в КБ "Южное" с универсальными характеристиками. При использовании в других комплексах ее характеристики позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.
Шасси этого комплекса – первая изготовленная в Украине платформа с колесной формулой 10×10. Машину приводит в движение турбодизель Deutz мощностью 600 л. Пятая, последняя ось сделана подрулевочной. Колеса 3-й и 4-й осей закрыты специальными экранами – там расположена выпускная система, чтобы машину труднее было обнаружить в тепловизор.
Характеристики ОТРК Гром
- Масса ракеты с пусковым контейнером: 3,5 т;
- Длина ракеты с пусковым контейнером: 7,2 м;
- Бортовая система управления ракеты: инерционная, комплектуется системами навигации и наведения разного типа (радиолокационными, оптико-электронными).
- Дальность:
- минимальная: 50 км;
- максимальная:
- 280 км (экспортный вариант);
- до 500 км (для Вооруженных Сил Украины);
- Двигатель: турбодизель Deutz;
- Мощность: 600 л.с;
- Максимальная скорость: до 90 км/ч.
Ранее ВСУ показали, как выглядит залп РСЗО "Ураган" из кабины водителя.
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