Вторая половина мая перевернет жизнь трех знаков зодиака: их ждут кардинальные перемены

Вторая половина мая станет судьбоносным периодом для трех уроженцев зодиакального круга – ретроградная фаза Меркурия закончится, и начнется переход Юпитера в знак Тельца. Это сулит большие перемены трем знакам зодиака, которые буквально перевернут их жизнь.

Так, в списке счастливчиков, которые начнут жизнь с чистого листа, Тельцы, Весы и Козероги. Звезды подарят им шанс достичь больших успехов и реализовать давние мечты.

Телец

Тельцы увидят, что удача наконец на их стороне – и даже самые смелые и рискованные планы удается реализовать. Это придаст им сил и вдохновения, чтобы добиться еще большего. Уроженцы знака совершат настоящий карьерный рывок и увеличат доходы в разы. Наступит идеальное время для реализации планов, которые давно откладывали. Возможно, Тельцы совершат крупную покупку, например приобретут недвижимость.

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Весы

Весы посмотрят на свою жизнь под совершенно другим углом и вдруг поймут, что в определенный момент пошли не по тому пути. Уроженцы знака захотят кардинальных перемен, и у них все получится. Они могут сменить не только место работы, но и город проживания. Перед Весами откроются новые перспективы, но еще больше сил им придаст то, что они встретят настоящую любовь.

Козерог

У Козерогов в последнее время много времени шло на размышления о том, что делать дальше. И во во второй половине месяца они перейдут к делу. Уроженцы знака давно получили выгодное предложение по работе, но боялись рискнуть. Теперь же они поймут, что это их шанс увеличить доходы и достичь высот, о которых давно мечтали. Козероги обрерут веру в себя и поймут, что они способны на гораздо большее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.