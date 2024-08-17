Вторая волна жары уже надвигается: когда ждать высоких температур

В Украину постепенно поступает горячая и сухая воздушная масса африканского происхождения, что приведет к существенному повышению температуры во всех регионах. Днем ожидается жаркая погода, однако в ночные часы на северо-востоке страны еще будет ощущаться комфортная прохлада.

Под влиянием области повышенного давления, значительных осадков не предполагается, за исключением отдельных районов на западе Украины. В центральных, южных и восточных областях будет продолжаться сильная засуха, а уровень воды в реках бассейна Северского Донца и Днепра будет оставаться крайне низким, сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Спикер Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отметила, что с 17 августа в южных и юго-западных областях ожидается значительное повышение температуры воздуха до 35-37 градусов по Цельсию. Такая жаркая погода, вероятно, будет удерживаться до 21-22 августа, а возможно и дольше.

Погода в Украине Укргидрометцентр. Источник: meteo.gov.ua

"Больше всего от жары пострадают южные и западные регионы Украины. Синоптики прогнозируют, что в некоторых областях температура воздуха может достигать 35 градусов и выше", — отметила Наталья Птуха.

По ее словам, после 21-22 августа жаркая погода может задержаться.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Украине на сентябрь.

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