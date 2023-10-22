Вы точно этого не знали: языковед рассказал сколько в украинском языке слов на 'и'

Многие убеждены, что в украинском языке не существует слов, которые начинаются на букву "и". Впрочем, есть несколько давних слов, вернувшихся в обращение с введением правописания 2019 года.

Известный украинский учитель Александр Авраменко назвал эти слова. Он также объяснил, как их правильно употреблять для "Сніданку з 1+1".

"Раньше первоклассники уже из алфавита знали, что слов на букву "И" нет. Но с 2019 года правописание узаконило несколько слов, начинающихся на букву "И", – отметил знаток.

Читайте также: Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский "рубаха-парень" и "на воре шапка горит"

Языковед перечислил четыре слова, которые начинаются на букву "и":

"ич";

"икати";

"ирод";

"ирій".

Служебное слово "ич" можно употреблять во фразах "Ич який хитрий!", а "икать" означает произносить "и" вместо "і". Для двух других слов допускается использование параллельных форм: "ирод" или "ірод", "ирій" или "ірій".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !