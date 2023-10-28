Вырывает деревья и сносит биллборды: в сети показали последствия ураганного ветра в Киеве

Утром 28 октября Киев и его область стали свидетелями непогоды, которая привела к значительным последствиям. Сильный ветер начал сносить деревья и металлические заборы.

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На некоторых участках дорог движение транспорта было частично усложнено. Подробную информацию о ситуации в столице можно проследить в местных Telegram каналах, публикующих фото и видео последствий непогоды.

Основные последствия непогоды в Киеве и области включают в себя:

На улицах Пчелки и Симиренко сильный ветер повалил многие деревья. У горожан призывают воздерживаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и строительных конструкций, которые могут представлять опасность. Порывы ветра привели к усложнению движения на Брест-Литовском шоссе в направлении Киева из-за поваленного дерева. В столице и Киевской области объявлен ІІ уровень опасности из-за мощного ветра. В последующие часы ожидаются порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду. Водителей призывают быть особенно осторожными на дорогах и, по возможности, оставаться дома. Сильный ветер сорвал ограждающую свалку конструкцию в Оболонском районе. Также ветер оборвал рекламные щиты и вырубил деревья. На улице Волосской сорвалась крыша, а на Софиевской Борщаговке порывами ветра был сорван металлический забор.

Жителей Киева призывают осторожничать, находясь на улице, избегая опасных мест, таких как рекламные щиты, линии электропередачи, большие деревья и оборудование. Также рекомендуется тесно закрывать окна и удалять с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть на землю.

В случае падения дерева или ломки ветки следует немедленно уволить аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстрой" по номеру 0442724018. Также можно вызвать спасателей по номеру 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

В случае получения травмы обеспечьте первую помощь, а затем вызовите скорую помощь по номеру 103.

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