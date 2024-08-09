Юрист объяснил, кто может не проходить базовую военную подготовку

В Украине ввели прохождение базовой военной подготовки в украинских вузах. БЗВП в учреждениях высшего образования всех форм собственности проводится с гражданами Украины мужского пола.

Женщины и девушки могут пройти БЗВП добровольно. Юрист Андрей Топчий объяснил, кто может быть освобожден от прохождения такой подготовки.

По его словам, согласно ч. 4 ст. 10-1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", базовая общевойсковая подготовка включается в учебные планы высшего образования всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина.

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От прохождения базовой общевойсковой подготовки в учреждениях высшего образования всех форм собственности освобождаются граждане:

признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходившие военную службу.

При этом БЗВП является формой подготовки граждан к военной службе. Поскольку это часть образовательной программы, отсрочка в этом случае не предусмотрена.

Напомним, ранее адвокат объяснила все нюансы оформления отсрочки от мобилизации.

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