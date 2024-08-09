Юрист пояснив, хто може не проходити базову військову підготовку

В Україні запровадили проходження базової військової підготовки в українських вишах. БЗВП у закладах вищої освіти всіх форм власності проводиться з громадянами України чоловічої статі.

Жінки та дівчата можуть пройти БЗВП добровільно. Юрист Андрій Топчій пояснив, хто може бути звільнений від проходження такої підготовки.

За його словами, відповідно до ч. 4 ст. 10-1 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу", базова загальновійськова підготовка включається до навчальних планів закладів вищої освіти всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна.

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Від проходження базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності звільняються громадяни:

які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які проходили військову службу.

При цьому, БЗВП є формою підготовки громадян до військової служби. Оскільки це частина освітньої програми, відстрочки у цьому випадку не передбачено.

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