Юрист ответил, могут ли вызвать в ТЦК по СМС

В связи с общей мобилизацией и военным положением в Украине Территориальные центры руководства и Служба спасения продолжают вручать повестки военнообязанным.

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По информации, опубликованной на ZN.UA, юрист компании LCF Law Group, младший лейтенант запаса и инструктор из Tactical Combat Casualty Care Владимир Романчук, разъяснил правовые аспекты этой процедуры, указав, что вручение повесток должно происходить лично, вручая документ в руки.

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Юрист подчеркнул, что повестку следует вручать только лично. Любые другие попытки сообщить военнообязанному через родственников, почту, SMS-сообщение или телефон не являются официальным вызовом.

Кроме того, сказано, что важно, чтобы военнообязанный проверил наличие в повестке всей необходимой информации. Если повестка не отвечает установленным требованиям, это не является официальным вызовом в Территориальный центр руководства, и, соответственно, нет обязанности явиться. Если после выдачи неправильно оформленной повестки военнообязанного отпускают домой, он совершенно свободен.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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