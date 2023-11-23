Юрист відповів, чи можуть викликати у ТЦК по СМС

У зв'язку з загальною мобілізацією та воєнним станом в Україні, Територіальні центри керівництва та Служба порятунку продовжують вручати повістки військовозобов'язаним.

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За інформацією, опублікованою на ZN.UA, юрист компанії LCF Law Group, молодший лейтенант запасу та інструктор із Tactical Combat Casualty Care Володимир Романчук, роз'яснив правові аспекти цієї процедури, вказавши, що вручення повісток має відбуватися особисто, вручаючи документ в руки.

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Юрист підкреслив, що повістку слід вручати тільки особисто. Будь-які інші спроби сповістити військовозобов'язаного через родичів, пошту, SMS-повідомлення чи телефон не є офіційним викликом.

Крім того, зазначено, що важливо, щоб військовозобов'язаний перевірив наявність у повістці всієї необхідної інформації. Якщо повістка не відповідає встановленим вимогам, це не є офіційним викликом до Територіального центру керівництва, і, відповідно, немає обов'язку явитися. Якщо після видачі неправильно оформленої повістки військовозобов'язаного відпускають додому, він абсолютно вільний.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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