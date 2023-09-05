Юристка объяснила, чем грозит отказ брать повестку

В Украине идет мобилизация. Вручать повестки военнообязанным мужчинам могут как в общественных местах, так и по месту жительства.

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко объяснила, какими могут быть последствия, если отказаться получить или подписать повестку. Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина.

"Отказ от подписи означает, что человек не подтверждает свое ознакомление с содержанием повестки. Важно помнить, что отказ от подписи повестки не освобождает вас от ответственности перед законом или обязанности выполнить действия, предусмотренные в повестке", – пояснила Анищенко.

Видео дня

Она добавила, что отказ от подписи может вызвать дополнительные процедурные или правовые последствия, поскольку по результатам такого отказа будет составлен Акт, зафиксирующий отказ.

Читайте также: Юристка объяснила, могут ли войти в квартиру для вручения повестки

"Отказ от подписи не влияет на факт вручения документа. Согласно законодательству, важен сам факт передачи повестки лицу, а не его подпись. Это сделано для того, чтобы избежать возможных уклонений от исполнения обязанностей, которые могут быть определены в повестке", – отметила адвокат.

Это может привести к дополнительным процедурам – например, повторной попытке вручения через судебные органы, а также может повлиять в контексте выполнения обязательств, указанных в повестке.

В зависимости от конкретных обстоятельств и типа повестки (например, повестка на мобилизацию или боевая повестка) возможные последствия могут варьироваться.

"Ответственность за отказ принимать повестку может быть разной в зависимости от конкретных обстоятельств и контекста отказа. Если лицо отказывается брать повестку и это касается обязательств, которые оно должно выполнить согласно повестке (например, случаи мобилизации), могут иметь место правовые последствия. Это может включать штрафы, административную ответственность или даже уголовную ответственность в некоторых случаях", – указала Анищенко.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!