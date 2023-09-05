Юристка пояснила, чим загрожує відмова брати повістку

В Україні триває мобілізація. Вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам можуть як у громадських місцях, так і за місцем проживання.

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко пояснила, якими можуть бути наслідки, якщо відмовитися отримати чи підписати повістку. Про це вона розповіла у коментарі РБК-Україна.

"Відмова від підпису означає, що людина не підтверджує своє ознайомлення з вмістом повістки. Важливо пам'ятати, що відмова від підпису повістки не звільняє вас від відповідальності перед законом або від обов'язку виконати дії, передбачені в повістці", – пояснила Аніщенко.

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Вона додала, що відмова від підпису може викликати додаткові процедурні або правові наслідки, бо за результатами такої відмови буде складено Акт, який зафіксує відмову.

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"Відмова від підпису не впливає на факт вручення документа. Відповідно до законодавства, важливим є сам факт передачі повістки особі, а не її підпис. Це зроблено для того, щоб уникнути можливих ухилень від виконання обов'язків, які можуть бути визначені в повістці", – зазначила адвокат.

Це може призвести до проведення додаткових процедур – наприклад, повторної спроби вручення через судові органи, а також може вплинути в контексті виконання зобов'язань, вказаних у повістці.

Залежно від конкретних обставин і типу повістки (наприклад, повістка на мобілізацію чи бойова повістка), можливі наслідки можуть варіюватися.

"Відповідальність за відмову брати повістку може бути різною залежно від конкретних обставин та контексту відмови. Якщо особа відмовляється брати повістку і це стосується зобов'язань, які вона повинна виконати згідно з повісткою (наприклад, випадки мобілізації), можуть мати місце правові наслідки. Це може включати штрафи, адміністративну відповідальність або навіть кримінальну відповідальність в деяких випадках", – вказала Аніщенко.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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