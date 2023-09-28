За газ будем платить меньше: Как изменятся тарифы на коммунальные услуги с 1 октября

В октябре не предполагается повышение стоимости услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Это означает, что цены на газ, отопление и горячую воду для граждан в зимне-осенний период останутся стабильными.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в Украине действует мораторий на повышение цен на некоторые тарифы до конца военного положения и на 6 месяцев после его завершения. Это касается услуг централизованного отопления, горячего водоснабжения и распределения газа.

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Тариф на электроэнергию также остается неизменным с 1 октября. Все граждане Украины платят единый тариф в размере 2,64 гривны за 1 киловатт. Несмотря на повышение цен на электроэнергию с 1 июня 2023 г., этот тариф останется неизменным по крайней мере до конца отопительного сезона.

У потребителей есть возможность снизить свои платежи с помощью двухзонных или трехзонных счетчиков, которые позволяют платить меньше ночного потребления электроэнергии.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения остаются стабильными с 1 октября, не предполагается их повышение. Напомним, ранее планировалось увеличение тарифов на услуги 34 водоканалов, но это решение было отменено после критики президента Владимира Зеленского.

Что касается цен на природный газ, то тариф на него останется на уровне 7,96 гривны за кубометр, по крайней мере, до конца отопительного сезона. Некоторым украинцам также снизят тариф на доставку газа, в частности, будет учитываться только функционирующее газовое оборудование бытовых потребителей, которое не было опломбировано.

Правительство также продлило льготную цену на газ для предприятий теплокоммунэнерго, которые будут закупать газ у Нафтогаза по цене 7,4 гривны за кубометр.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне, света может не быть по 10 часов.

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