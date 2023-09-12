Заберете на себя проблемы: почему нельзя гладить чужие вещи
Любой человек может оказаться в ситуации, когда ему приходится гладить не только свою одежду, но и одежду других.
Однако, согласно народным приметам, эти действия считаются нежелательными. Наши предки верили, что утюжка чужой одежды может привести к серьезным последствиям.
Об этомсообщает Pixel inform.
Глажка чужих вещей может привести к тому, что человек, которому принадлежат эти предметы гардероба, может передать свою судьбу владельцу одежды.
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Если владелец одежды несчастлив, то такой же судьбой может поделиться и тот, кто пытался помочь. Конечно, можно "одолжить" и счастье, но важно помнить, что владелец вещей может потерять свой успех.
Однако существуют случаи, когда последствий не последует. Например, можно смело гладить вещи детей, супругов и других членов семьи. Подобные действия маловероятно приведут к нежелательным последствиям, поскольку рассматривается утюжка одежды близких людей.
Напомним, мы уже писали о приметах, предсказывающих беду.
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