Заберут ли водительские права за неявку по повестке: объяснение МВД

Информация, распространяемая некоторыми СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности. Временное ограничение права на управление транспортным средством применимо к гражданам, уклоняющимся от исполнения военных обязанностей, но только по решению суда.

Фактически лишить водительского удостоверения за такую неявку невозможно. Об этом сообщает Минобороны.

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Для этого:

Территориальный центр комплектования должен подать исковое заявление в суд, если гражданин не выполняет требования воинского долга. Исковое заявление должно содержать детальное описание требований, не выполненных, а также документальные доказательства уклонения от обязанностей.

Суд рассматривает иск и принимает решение о временном ограничении права управления транспортом только при подтверждении уклонения и неисполнения воинской обязанности гражданином. Следовательно, решение об ограничении водительских прав принимается исключительно судом и только после подтверждения нарушений.

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