Забудьте о нафталине: эксперты объяснили, какой предмет поможет защитить одежду от моли

Миль может доставить немало хлопот и испортить вещи. Раньше люди пользовались нафталином, однако его популярность уменьшилась из-за синтетических химических веществ, которые считаются очень опасными для человека.

Видео дня

Вместо этого можно использовать натуральные продукты. Одним из таких является кедр, сообщает Express.co.uk.

Кедровая стружка в маленьком легком тканевом мешочке поможет защитить одежду от моли. Можно также купить кедровые шарики или диски и положить их в шкаф.

Читайте также: Миль в доме: как избавиться от вредителей

Сильные ароматы таких ингредиентов как кедр отгоняют моль и препятствуют ей откладывать яйца вокруг предметов одежды. Однако эффективность кедра имеет временные ограничения.

Хорошая новость состоит в том, что природный ресурс можно использовать в нескольких формах для отпугивания летающих вредителей, в виде досок или блоков, кедровой стружки и кедрового масла.

Напомним, ранее мы рассказывали об интересном методе, который может помочь избежать проблемы с муравьями на вашей даче, в частности для этого вам понадобится всего несколько гвоздик.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !