Зачем класть мыло и носок в бачок унитаза: полезный лайфхак
Туалетные помещения нуждаются в особом внимании, поскольку каждое использование может оставлять неприятные запахи, которые распространяются по всему дому. Но есть простой и эффективный способ решить эту проблему без необходимости использовать дорогостоящие химические средства.
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Вместо того чтобы запасаться разными освежителями и дезодорантами, которые не всегда эффективны, мы предлагаем вам простой трюк с помощью ароматного мыла.
Как избавиться от неприятного запаха в туалете
- Возьмите старый носок и вложите в него кусок ароматного мыла по вашему выбору;
- Разрежьте мыло ножницами таким образом, чтобы образовался мешочек с мылом, связав его узлом. Остаток ткани завяжите в узел, чтобы создать кольцо, через которое можно затем подвесить ароматизатор;
- Прикрепите полученный ароматизатор внутри смывающегося бачка туалета.
Этот простой трюк обеспечит очищение и освежение туалета после каждого посещения без необходимости использования химических средств.
Напомним, ранее мы писали о том,как очистить и продезинфицировать туалет мылом и лимоном
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