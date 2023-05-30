Зачем наши бабушки накрахмали постель и есть ли смысл делать это сейчас

Раньше среди хозяек достаточно распространено было использование крахмала для обработки белья. Хотя такой метод сегодня может показаться необычным, наши мамы и бабушки активно им пользовались в прошлом. Почему именно они использовали этот метод, узнайте ниже.

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Этот интересный способ преследовал цель придать белью идеальную гладкость, опрятный вид, сохранить его форму и стойкость, а также увеличить жесткость ткани. Кроме того, крахмал являлся доступным средством во времена дефицита.

Его использовали для обработки белья, штор, скатерти и других текстильных изделий. Это помогало сохранить вещи в идеальном состоянии в течение длительного времени, сохранять свежесть и необходимую форму. Кроме того, его активно использовали при пошиве одежды, чтобы он сразу приобретал необходимый объем и форму.

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Использование крахмала было обусловлено не только его способностью улучшать состояние белья и других текстильных изделий, но и из-за серьезного дефицита химических отпаривателей и возможностей глажения в домохозяйствах. В то время использование крахмала было простым и доступным решением. Он всегда был под рукой и хорошо справлялся со своей функцией.

Напомним, ранее UAportal подготовил несколько полезных советов о том, как отбелить белое постельное белье в домашних условиях.

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