Зачем опытные водители держат в салоне авто иглу: полезный лайфхак

Как известно, "бардачок" автомобиля часто может скрывать самые разные предметы, включая обычную швейную иглу, хотя водитель, кажется, не шьет.

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Казалось бы, зачем автовладельцу этот швейцарский инструмент? Как объясняют водители на ресурсе "Твоя машина", они используют этот предмет не совсем по его назначению.

В частности, швейная игла может быть полезна, когда после дождя и пребывания автомобиля на парковке переднее стекло покрылось грязью, и форсунки омывателя забились.

Для быстрого решения этой проблемы, когда нет возможности сразу выехать в СТО, швейная игла, а также скрепка или шпилька, могут быть полезны. Они позволят расчистить форсунки омывателя, возобновить работу и быстро очистить стекло от грязи.

Следовательно, иногда даже самые обычные предметы могут оказаться весьма полезны на дороге.

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