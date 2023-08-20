Зачем в барабан класть губку перед стиркой: полезный лайфхак

Некоторые методы ухода за вещами могут показаться странными, но оказывается иногда такие необычные подходы действительно работают. Одним из таких методов является использование губки для мытья посуды перед началом стирки.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что этот лайфхак помогает бороться против одной распространенной проблемы.

Особенно этот способ подойдет для тех, у кого есть домашние животные, как оставляют много шерсти на одежде и постельном белье. Губка для мытья посуды поможет решить эту проблему.

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Суть метода состоит в том, что перед началом стирки губку для мытья посуды помещают в барабан стиральной машины вместе с вещами. Во время стирки губка "собирает" из вещей всю шерсть и другие мелкие частицы, оставшиеся на материалах. Волоски и другие частицы "приклеиваются" к губке, действующей как магнит.

В частности, это происходит из-за особой структуры материала, из которого изготовлена губка для мытья посуды.

Напомним, мы расскажем о нескольких советах, которые помогут вам забыть о проблемах, связанных с жесткостью полотенец.

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