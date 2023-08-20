Навіщо в барабан класти губку перед пранням: корисний лайфхак

Деякі методи догляду за речами можуть здатися дивними, але виявляється, іноді такі незвичні підходи дійсно працюють. Одним із таких методів є використання губки для миття посуду перед початком прання.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що цей лайфхак допомагає боротися проти однієї поширеної проблеми.

Особливо цей спосіб підійде для тих, у кого є домашні тварини, як залишають багато шерсті на одязі та постільній білизні. Губка для миття посуду допоможе подолати цю проблему.

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Суть методу полягає в тому, що перед початком прання губку для миття посуду поміщають у барабан пральної машини разом з речами. Під час прання губка "збирає" з речей всю шерсть і інші дрібні частинки, які залишилися на матеріалах. Волоски і інші частинки "приклеюються" до губки, яка діє як магніт.

Зокрема, це відбувається через особливу структуру матеріалу, з якого виготовлено губку для миття посуду.

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