Зачем засеять огород укропом: вы будете поражены

"При выращивании овощей и фруктов на собственном участке каждый огородник стремится получить самый вкусный и экологический урожай, чтобы накормить близких и себя только самым лучшим. Поэтому огородники выступают против химических удобрений и предпочитают натуральные удобрения и безопасные методы улучшения состояния почвы. Об этом пишет noviyctor.

Обычный укроп, растущий практически на каждом участке, может способствовать оздоровлению земли. Эксперты обнаружили, что укроп создает благоприятную среду для развития специальных бактерий, перерабатывающих остатки растений в азот.

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Если использовать укроп в качестве сидерата, можно получить мощный эффект. Его корневая система способна "качать" и извлекать из глубин почвы полезные вещества, которые распределяют по всему участку, где растет. Если не извлекать эти питательные элементы из земли вместе с корнем, укроп будет работать так же, как сидераты.

Укроп обладает инсектицидными и фунгицидными свойствами, поэтому его часто сажают рядом с другими культурами. Например, укроп борется с нематодами и прогоняет бабочек белокрылок, которые могут нанести вред плодовым деревьям.

Также мы писали, можно ли сажать укроп по всему огороду.

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