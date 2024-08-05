Навіщо засіювати город кропом: ви будете вражені

"При вирощуванні овочів і фруктів на власній ділянці кожен городник прагне отримати найсмачніший та найекологічніший врожай, щоб нагодувати близьких і себе лише найкращим. Тому городники виступають проти хімічних удобрень і віддають перевагу натуральним добривам та безпечним методам покращення стану ґрунту. Про це пише noviydoctor.

Звичайний кріп, який росте практично на кожній ділянці, може сприяти оздоровленню землі. Експерти виявили, що кріп створює сприятливе середовище для розвитку спеціальних бактерій, які переробляють залишки рослин на азот.

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Якщо використовувати кріп як сидерат, можна отримати потужний ефект. Його коренева система здатна "качати" та здобувати з глибин ґрунту корисні речовини, які розподіляють по всій ділянці, де росте. Якщо не діставати ці поживні елементи із землі разом із коренем, кріп буде працювати так само, як сидерати.

Кріп має інсектицидні та фунгіцидні властивості, тому його часто садять поруч з іншими культурами. Наприклад, кріп бореться із нематодами та проганяє метеликів білокрилок, які можуть завдати шкоди плодовим деревам.

Також, ми писали, чи можна садити кріп по всьому городу.

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