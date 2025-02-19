Закрытие АЗС в Украине с 1 марта: действительно ли это может произойти

Украинские автозаправочные станции не прекратят работу 1 марта, поскольку обеспечение критической инфраструктуры топливом является крайне необходимым. К тому же вопрос о документальных формальностях можно урегулировать путем отсрочки их внедрения. Поэтому заявления о возможном топливном кризисе не имеют реальных оснований.

Топливный аналитик Сергей Куюн заверил, что рынок продолжит работать без остановок. Об этом пишет "Новини.live".

"Если какой-то документ не соответствует реалиям, его нужно просто переписать. Но это не значит, что рынок будет парализован. Правительство может отложить его действие (документа. – ред.), обновить положения или перенести (вступление в силу. – ред.) на несколько недель или месяцев. ...Рынок это не остановит. Это все вымышленные угрозы", – отмечается в сообщении.

Также Куюн отметил, что запланированные изменения, которые, по прогнозам, могут повлиять на работу АЗС, не являются критическими. По его словам, вопрос касается исключительно формата чеков.

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"Там нет критических изменений во всей форме чека, предполагается лишь, что на них будет содержаться некоторая новая информация. При этом это никак не влияет на отчетность АЗС по объемам. Условно изменится форма чека. Разве это уважительная причина говорить, что АЗС прекратят работу? Считаю, что нет", – подытожил он.

Разъяснение Куюна произошло в ответ на заявление народного депутата Нины Южаниной ("ЕС"), которая утверждала, что с 1 марта автозаправочные станции в Украине прекратят работу из-за вступления в силу требования об использовании только тех РРО, которые выдают фискальные чеки по обновленному образцу, утвержденному приказом Минфина №60.

"Сейчас ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку Нацбанк, Минфин и ГНС не утвердили новый протокол передачи информации от РРО в ГНС с учетом новой формы фискального чека. Когда утвердят – неизвестно", – написала Южанина.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские АЗС скоро перепишут цены на бензин.

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