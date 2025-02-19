Закриття АЗС в Україні з 1 березня: чи дійсно це може відбутися

Українські автозаправні станції не припинять роботу 1 березня, оскільки забезпечення критичної інфраструктури пальним є вкрай необхідним. До того ж питання щодо документальних формальностей можна врегулювати шляхом відтермінування їх впровадження. Тож заяви про можливу паливну кризу не мають реальних підстав.

Паливний аналітик Сергій Куюн запевнив, що ринок продовжить працювати без зупинок. Про це пише "Новини.live".

"Якщо якийсь документ не відповідає реаліям, його потрібно просто переписати. Але це не означає, що ринок буде паралізований. Уряд може відкласти його дію (документа. – ред.), оновити положення або перенести (набрання чинності. – ред.) на кілька тижнів або місяців. ...Ринок це не зупинить. Це все вигадані загрози", – зазначається у повідомленні.

Також Куюн наголосив, що заплановані зміни, які, за прогнозами, можуть вплинути на роботу АЗС, не є критичними. За його словами, питання стосується виключно формату чеків.

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"Там немає критичних змін у всій формі чека, передбачається лише, що на них буде міститися деяка нова інформація. Водночас це ніяк не впливає на звітність АЗС щодо обсягів. Умовно зміниться форма чека. Хіба це поважна причина говорити, що АЗС припинять роботу? Вважаю, що ні", – підсумував він.

Роз'яснення Куюна відбулося у відповідь на заяву народної депутатки Ніни Южаніної ("ЄС"), яка стверджувала, що з 1 березня автозаправні станції в Україні припинять роботу через набуття чинності вимоги щодо використання лише тих РРО, які видають фіскальні чеки за оновленим зразком, затвердженим наказом Мінфіну №60.

"Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чека. Коли затвердять – невідомо", – написала Южаніна.

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