Запомните простое правило: Какие блюда нужно ставить только в предварительно разогретую духовку

Во время приготовления многих блюд, требующих выпечки, рецепты часто рекомендуют разогревать духовку заранее. Однако некоторые люди могут пропустить этот шаг, пытаясь экономить электроэнергию, или забыть разогреть духовку, ставя блюдо внутрь холодного духового шкафа. Хотя разогрев духовки перед выпеканием является принципиальным условием для многих рецептов, существуют ситуации, когда это правило не является обязательным.

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Блюда, требующие предварительного разогрева духовки

Некоторые блюда могут полностью портиться, если поставить в холодную духовку. Это особенно касается выпечки на основе теста, включая дрожжевое тесто и тесто, использующее разрыхлитель или соду. Проблема в том, что мгновенное тепловое воздействие помогает тесту сохранить свою форму. Масло или жир в выпечке быстро превращаются в пар, помогая тесту сохранить свою форму. Если масло нагревается постепенно, оно просто медленно растает, а тесто упадет и расплывется вместе с ним.

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Примечательно, что дрожжевая выпечка, которая ставится в холодную духовку, не только теряет свою форму, но получается сухой и забитой. Это объясняется тем, что для дрожжевого теста важен мгновенный тепловой удар, помогающий зафиксировать его форму. Под воздействием высокой температуры дрожжи активируются, образуя пузырьки углекислого газа. Если тесто не получает быстрого нагрева в предварительно разогретой духовке, оно не сможет подняться должным образом.

Некоторые блюда, которые готовятся на основе яиц, такие как суфле, меренг или омлет-фритат, также нуждаются в предварительно разогретой духовке. Эти блюда имеют пышную текстуру, основанную на взбитых яйцах. Однако эта текстура может сохраниться только в ограниченное время. Пока духовка нагреется еще с блюдом внутри, яйца успеют упасть несколько раз.

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Блюда, не требующие заранее разогретой духовки

Для большинства овощей, рыбы и мяса предварительный разогрев духовки не необходим. Необходима будет только продолжительность приготовления, которая может немного увеличиться в холодной духовке. Если вы забыли разогреть духовку заранее, не паникуйте, просто учтите это и увеличьте время приготовления соответственно.

Орехи и семена: Если вы планируете жарить орехи или семена, разогревать духовку заранее не требуется. Постепенное повышение температуры приведет к равномерному обжариванию.

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