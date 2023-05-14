Запам'ятайте просте правило: Які страви треба ставити тільки у заздалегідь розігріту духовку

Під час приготування багатьох страв, які потребують випікання, рецепти часто рекомендують розігрівати духовку заздалегідь. Проте деякі люди можуть пропустити цей крок, намагаючись економити електроенергію, або можуть забути розігріти духовку, ставлячи страву всередину холодної духової шафи. Хоча розігрівання духовки перед випіканням є принциповою умовою для багатьох рецептів, існують ситуації, коли це правило не є обов'язковим.

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Страви, які вимагають попереднього розігрівання духовки

Деякі страви можуть повністю псуватися, якщо їх поставити у холодну духовку. Це особливо стосується випічки на основі тіста, включаючи дріжджове тісто та тісто, що використовує розпушувач чи соду. Проблема полягає в тому, що миттєвий тепловий вплив допомагає тісту зберегти свою форму. Олія або жир у випічці швидко перетворюються на пару, допомагаючи тісту зберегти свою форму. Якщо олія нагрівається поступово, вона просто повільно розтане, а тісто впаде і розпливеться разом з нею.

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Помітно, що дріжджова випічка, яка ставиться в холодну духовку, не тільки втрачає свою форму, але також виходить сухою та забитою. Це пояснюється тим, що для дріжджового тіста важливий миттєвий тепловий удар, який допомагає зафіксувати його форму. Під впливом високої температури, дріжджі активуються, утворюючи бульбашки вуглекислого газу. Якщо тісто не отримує швидкого нагрівання у попередньо розігрітій духовці, воно не зможе належним чином піднятися.

Деякі страви, які готуються на основі яєць, такі як суфле, меренга або омлет-фрітата, також потребують попередньо розігрітої духовки. Ці страви мають пишну текстуру, засновану на збитих яйцях. Однак ця текстура може зберегтися лише обмежений час. Поки духовка нагріється ще й зі стравою всередині, яйця встигнуть впасти кілька разів.

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Страви, які не потребують заздалегідь розігрітої духовки

Для більшості овочів, риби та м'яса попереднє розігрівання духовки не є необхідним. Необхідною буде лише тривалість приготування, яка може трохи збільшитися в холодній духовці. Якщо ви забули розігріти духовку заздалегідь, не панікуйте, просто врахуйте це і збільште час готування відповідно.

Горіхи та насіння: Якщо ви плануєте смажити горіхи або насіння, розігрівати духовку заздалегідь не є необхідним. Поступове підвищення температури призведе до рівномірного обсмажування.

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