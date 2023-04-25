Защита платежной карты от мошенников: какую информацию запрещено разглашать

Мошенники очень изобретательны и каждый раз придумывают новые схемы похищения денег. Наиболее популярным мошенничеством, вероятно, выманивание личных данных у владельцев банковских карточек.

Чтобы не попасть на удочку к мошенникам, которые могут списать средства с вашей банковской карты, нужно соблюдать несколько простых правил безопасности. Главное из них – никому не предоставлять лишнюю информацию о данных вашей платежной карты.

Какую информацию нельзя разглашать:

Когда и кем была выдана банковская карта, сроки ее действия.

PIN-код карты – изучите его наизусть и периодически меняйте.

CVV2-код платежной карты. Его нельзя называть никому, даже если вам звонят по телефону и называются представителями банка или работниками правоохранительных органов.

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Для того чтобы мошенники не воспользовались вашими средствами, установите суточный лимит на снятие наличных с платежной карты. Это ограничит списание внушительных сумм.

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Подключите услугу SMS-информирования обо всех операциях по карточному счету. Только тогда вы сможете отслеживать транзакции и своевременно отреагировать в случае мошеннических действий с вашей картой.

Никогда не используйте чужие телефоны для входа в Личный кабинет мобильного банка.

При покупке в интернете всегда отказывайте онлайн магазинам в хранении данных вашей карты на их сайтах или в приложениях. Если вы потеряли карту, срочно зайдите в онлайн-банкинг и заблокируйте карту, или сделайте это, посетив отделение банка.

Напомним, что в Украине полиция в очередной раз предупредила украинцев о мошенниках, которые выманивают деньги у граждан. Правоохранители призывали быть внимательными и не сообщать посторонним личные данные.

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