Захист платіжної картки від шахраїв: які інформацію заборонено розголошувати

Шахраї дуже винахідливі та щоразу вигадують нові схеми викрадання грошей. Найбільш популярним шахрайством, певно, є виманювання особистих даних у власників банківських карток.

Аби не потрапити на вудочку до шахраїв, які можуть списати кошти з вашої банківської картки, потрібно дотримуватися кількох простих правил безпеки. Головне з них – нікому не надавати зайву інформацію щодо даних вашої платіжної картки.

Яку інформацію не можна розголошувати:

Коли та ким була видана банківська картка, термії її дії.

PIN-код картки – вивчіть його напам’ять та періодично змінюйте.

CVV2-код платіжної картки. Його не можна називати нікому, навіть якщо вам телефонують та називаються представниками банку, чи працівниками правоохоронних органів.

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Для того, аби шахраї не скористалися вашими коштами, встановіть добовий ліміт на зняття готівки з платіжної картки. Це обмежить списання значних сум.

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Під’єднайте послугу SMS-інформування про всі операції за картковим рахунком. Лише тоді ви зможете відстежувати транзакції та вчасно зреагувати у разі шахрайських дій з вашою карткою.

Ніколи не використовуйте чужі телефони для входу в Особистий кабінет мобільного банку.

Під час купівлі в інтернеті завжди відмовляйте онлайн-магазинам у зберіганні даних вашої картки на їхніх сайтах чи у додатках. Якщо ви втратили картку, терміново зайдіть в онлайн-банкінг та заблокуйте картку, або зробіть це, відвідавши відділення банку.

Нагадаємо, що в Україні поліція вкотре попередила українців про шахраїв, які виманюють гроші у громадян. Правоохоронці закликали бути пильними та не повідомляти стороннім особисті дані.

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