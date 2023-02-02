Защитит от грибка: как правильно пропарить почву перед посевом семян

Подготовка почвы для посева семян овощей и цветов помогает улучшить всходы растений и защитить их от грибковых заболеваний. В частности, от последнего можно обезопасить семена и всходы пропарив землю.

Для этого потребуется применить метод водяной бани. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что почву следует поместить в дуршлаг и поставить в кастрюлю, наполнив ее водой на четверть. В землю также нужно будет положить сырую картофелину.

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Кастрюлю с дуршлагом следует поставить на огонь и кипятить в течение 10-15 минут. Вы поймете, что почва достаточно пропарена, если проткнув картофель спичкой он будет мягкий.

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После этого подготовленную почву можно будет использовать через две недели, когда в ней начнут просыпаться полезные микроорганизмы. Впрочем, если рассаду нужно высадить раньше, можно полить землю раствором ЭМ-препарата.

Речь идет о препаратах эффективных микроорганизмов, содержащих дрожжи, грибки, ферментирующие, молочнокислые бактерии и т.д.

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