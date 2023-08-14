Застыл в воде хвостом вверх: на видео сняли странное поведение горбатого кита

Австралийский блоггер Броди Мосс снял на видео горбатого кита, сделавшего "стойку на голове". Хвост животного в это время был на поверхности воды.

Во время гребли на прозрачном каяке Броди Мосс заметил хвост горбатого кита, он снял этот случай на видео и опубликовал в YouTube.

По его словам, кит был неподвижным десятки минут. Затем Мосс увидел и детеныша кита, плававшего у хвоста матери.

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Когда Мосс опустил камеру под воду, он заметил, что детеныш кита подплыл к матери и положил голову у ее груди. В это время киты начали петь вместе.

Издание ScienceAlert отмечает, что ученые десятилетиями пытаются объяснить такое странное поведение китов, которое называют "парусным хвостом". Такое зависание в воде с выставленным на поверхность хвостом раньше замечалось среди горбатых, серых, гренландских китов. Кое-где это "зависание" длится от нескольких секунд до 12 минут.

Исследователи китов предполагают, что таким образом животные могут отдыхать и одновременно следить за детенышами. Также, таким образом, киты могут охлаждать свое тело, выставляя часть его под ветер.

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