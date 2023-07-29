Зеленский приехал на передовую и поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в субботу, 29 июля, под Бахмут. Там глава государства поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником.

Президент также заслушал доклад командира и пообщался с военными. Об этом сообщили на официальном канале Зеленского в Telegram.

"Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные", – говорится в сообщении.

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Президент отметил, что не может рассказать все детали об актуальных операциях ССО. В то же время, он отметил, что выполнение задач бойцами действительно героическое.

Напомним, днем 28 июня в Таганроге в Ростовской области произошел взрыв. российское Минобороны заявило, что по городу "прилетело" переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

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