Зеленский уволил Залужного с должности: что известно

Вечером в понедельник, 29 января, стало известно, что президент Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом UAportal сообщили источники.

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Соответствующего указа об увольнении Залужного на сайте президента на момент выхода новости нет.

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По предварительным данным, новым главнокомандующим ВСУ должны назначить действующего главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.

Залужный был назначен главнокомандующим Вооруженных Сил с 27 июля 2021 года. До этого он с декабря 2019 года командовал оперативным командованием "Север".

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