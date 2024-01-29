Зеленський звільнив Залужного з посади: що відомо

Увечері в понеділок, 29 січня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це UAportal повідомили джерела.

Відео дня

Відповідного указу про звільнення Залужного на сайті президента на момент виходу новини немає.

Читайте також: Зеленський висловив думку про примусову мобілізацію: "дуже неправильно"

За попередніми даними, новим головнокомандувачем ЗСУ мають призначити чинного главу Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Залужному пропонували посаду посла в одну з європейських країн, але він відмовився.

Додамо, Залужний був призначений головнокомандувачем Збройних Сил із 27 липня 2021 року. До цього він із грудня 2019 командував оперативним командуванням "Північ".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!