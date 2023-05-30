Зеленые гиганты: Названы самые высокие растения, которые можно выращивать дома

Украшая наши дома, мы обычно обращаем внимание на доступные места. Это объясняется тем, что без специальных стремянок, двигающихся по комнате, мы стараемся минимизировать время, которое нужно, чтобы добраться до верхних частей комнаты.

Одним из способов создать высоту в вашем домашнем интерьере является приобретение комнатных растений, уже имеющих большую высоту или способных расти со временем.

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Вот несколько растений, которые следует учесть:

Пальма величества: Потенциальная высота: до 3 метров;

Медленный рост, но скорее с ярким косвенным освещением;

Требует высокой влажности;

Не токсична для животных. Райская птица: Потенциальная высота: 1,8 метра в помещении:

Требует яркого косвенного солнечного света:

В природе может достигать 7,6 метра в высоту:

Имеет вертикальный рост, разветвленные стебли. Денежное дерево: Потенциальная высота: от 1,8 до 2,4 м;

Требует яркого косвенного света;

Обладает компактной корневой системой, поэтому предпочитает меньшие горшки;

Периодически обрезайте листья. Фикус Одри; Потенциальная высота: от 1,5 до 3 метров; Требует яркого косвенного света;

Любит влажный воздух, размещайте у увлажнителя воздух или опрыскивайте листья;

Легче выращивать, чем фикус лирообразный, но подобный эффектный вид. Змеевое растение; Потенциальная высота: 1,5 метра;

Требует минимального ухода, идеальна для начинающих;

Как суккулент, не поливайте и не опрыскивайте;

Имеет неглубокую корневую систему, поэтому может оставаться в одном горшке в течение нескольких лет. Фикус эластик (резиновый фикус): Потенциальная высота от 0,9 до 3 метров;

Требует яркого света;

Быстрее всего растет на южном или западном окне;

Выгоден от периодического внесения удобрений;

Пересаживайте в больший горшок ежегодно или через несколько лет, чтобы обеспечить пространство для корневой системы.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.

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